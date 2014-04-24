Nvidia GeForce Driver378.78
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Windows 10 64 Bit
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Windows 10 32 Bit
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Windows 7/Windows 8 64 Bit
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Windows 7/Windows 8 32 Bit
Nvidia GeForce Ekran Kartı Sürücüsü
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win8.1
- Üretici:
- Nvidia
Nvidia uzun yıllardır ekran kartı piyasasındaki liderliğini sürdürüyor ve bu nedenle bilgisayar kullanıcılarının yarısından fazlasının ekran kartı Nvidia marka ve modellerinden oluşuyor. Dolayısıyla en son ekran kartı sürücüsünü indirmek ve kurmak da mecburi hale geliyor.
Ekran kartlarının en yüksek verimle çalışabilmeleri ve böylece hem Windows içerisinde hem de oyunlarda, videolarda ve diğer multimedya içeriklerde en yüksek hızın yakalanması yalnızca en son sürücülerle gerçekleştirilebiliyor. Zira her yeni sürücüde ekran kartı bazı oyunlar için optimize ediliyor ve ayrıca sürücülerde varolan sorunlar ortadan kaldırılarak kartların verimsiz kullanımı önleniyor.
Performans güncellemelerinin yanında en son arabirimlere ve teknolojik atılımlara da erişmek mümkün hale geliyor. Bu nedenle Nvidia GeForce serisi bir ekran kartı kullanıyorsanız en son Nvidia GeForce Driver'ını bilgisayarınızda bulundurmayı unutmamalısınız. Pek çok farklı grafik kartının yeni sürücülerle daha soğuk çalışma imkanı da yakaladığını ve böylece donanım ömrünün arttığını da unutmamak gerek.
Nvidia GeForce Driver'ın desteklediği ekran kartları şu şekilde listeleniyor:
- GeForce 10xx serisi (GTX 1080 Ti de dahil)
- GeForce 900 serisi
- ION
- ION LE
- GeForce 700 Serisi
- GeForce 600 Serisi
- GeForce 500 Serisi
- GeForce 400 Serisi
- GeForce 300 Serisi
- GeForce 200 Serisi
- GeForce 100 Serisi
- GeForce 9 Serisi
- GeForce 8 Serisi
Eğer bu ekran kartlarından birisine sahipseniz ve en hızlı şekilde oyunları oynamak istiyorsanız sürücü dosyalarınızı indirmeyi unutmayın. Türkçe olarak hazırladığımız sürücülerin ayarlarını yaparken de zorlanacağınızı sanmıyorum.
Nvidia GeForce Driver İçin Yapılan Yorumlar (1)
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Nvidia GeForce Driver 344.11 için gariban dedi ki;
kardeş uyumlu değil diyor lütfen yardımcı olursan sevinirim ikisinde indirdim olmuyor :(
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Cevap yazan: mert zorlubak bilgisayarın özellikleri yeri var ya ora gir 1.0 veya baska bir sayı çıkıyor renkli ora gir sağ alt köşede DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN ÇALIŞTIR yazıyor ona tıkla o dolsun ole bilgisayar laptop-notebook ise şarj aletiyle yap takılı dursun11 Şubat 2015 Çarşamba - 17:23:23 - Şikayet Et
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Nvidia GeForce Driver Ekran Görüntüleri
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 183 / 34,728
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win8.1
- Üretici:
- Nvidia
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