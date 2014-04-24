Nvidia GeForce Ekran Kartı Sürücüsü

İşletim Sistemi: Win8/Win7/Vista/Win8.1 Üretici: Nvidia

Nvidia uzun yıllardır ekran kartı piyasasındaki liderliğini sürdürüyor ve bu nedenle bilgisayar kullanıcılarının yarısından fazlasının ekran kartı Nvidia marka ve modellerinden oluşuyor. Dolayısıyla en son ekran kartı sürücüsünü indirmek ve kurmak da mecburi hale geliyor.

Ekran kartlarının en yüksek verimle çalışabilmeleri ve böylece hem Windows içerisinde hem de oyunlarda, videolarda ve diğer multimedya içeriklerde en yüksek hızın yakalanması yalnızca en son sürücülerle gerçekleştirilebiliyor. Zira her yeni sürücüde ekran kartı bazı oyunlar için optimize ediliyor ve ayrıca sürücülerde varolan sorunlar ortadan kaldırılarak kartların verimsiz kullanımı önleniyor.

Performans güncellemelerinin yanında en son arabirimlere ve teknolojik atılımlara da erişmek mümkün hale geliyor. Bu nedenle Nvidia GeForce serisi bir ekran kartı kullanıyorsanız en son Nvidia GeForce Driver'ını bilgisayarınızda bulundurmayı unutmamalısınız. Pek çok farklı grafik kartının yeni sürücülerle daha soğuk çalışma imkanı da yakaladığını ve böylece donanım ömrünün arttığını da unutmamak gerek.

Nvidia GeForce Driver'ın desteklediği ekran kartları şu şekilde listeleniyor:

GeForce 10xx serisi (GTX 1080 Ti de dahil)

GeForce 900 serisi

ION

ION LE

GeForce 700 Serisi

GeForce 600 Serisi

GeForce 500 Serisi

GeForce 400 Serisi

GeForce 300 Serisi

GeForce 200 Serisi

GeForce 100 Serisi

GeForce 9 Serisi

GeForce 8 Serisi

Eğer bu ekran kartlarından birisine sahipseniz ve en hızlı şekilde oyunları oynamak istiyorsanız sürücü dosyalarınızı indirmeyi unutmayın. Türkçe olarak hazırladığımız sürücülerin ayarlarını yaparken de zorlanacağınızı sanmıyorum.